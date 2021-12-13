Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Понедельник, 13 декабря 2021, 19:15
Джонсон и Путин на саммите в Берлине 19 января 2020 года. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

О разговоре сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия", - говорится в правительственном сообщении.

Джонсон выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Джонсон также признал важность диалога по международной и региональной безопасности.

Кроме того, стороны согласились, что абсолютно необходимо всем участникам соблюдать Минские соглашения.

Пресс-служба Кремля, со своей стороны, заявила, что Путин обвинил Киев в срыве Минских договоренностей, использовании запрещенного вооружения на линии столкновения и дискриминации русскоговорящего населения.

Путин сказал, что это происходит "на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России".

"Учитывая это Владимир Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки точных международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, угрожающих России", - заявили в Кремле.

Российская сторона пообещала предоставить проекты соответствующих документов.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

Темы: ПутинБританиявойнаНАТО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Федоров объяснил, почему "Дия" постоянно "ломается"

Зеленский попросил еще три страны поддержать вступление Украины в ЕС

Главные новости среды и ночи: адаптивный карантин в Украине, ЕС о санкциях против РФ

Британия зафиксировала рекордное количество новых Covid-случаев с начала пандемии

Боевики в Ливии осадили штаб-квартиру премьера

Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело

Все новости...
Путин
Лукашенко намекнул, что создаст с Путиным новый "Советский Союз"
МИД Украины об активах СССР: Путин манипулирует фактами
Путин назвал развал СССР “распадом исторической России” и впомнил, как таксовал
Последние новости
11:09
Конституционный суд Беларуси объявил западные санкции незаконными
10:59
Covid в Киеве: выздоровлений вдвое больше, чем новых больных, но до сих пор высока смертность
10:54
Украина закупит таблетки от COVID-19 компании Pfizer – Ляшко
10:21
Федоров рассказал, когда людям начнет приходить "ковидная тысяча"
10:18
Санду заявила, что уже предупредила Москву: Молдова идет в ЕС
09:55
Банки начали убирать кэшбеки с карт, могут ввести плату за обслуживание
09:50
Федоров объяснил, почему "Дия" постоянно "ломается"
09:46
В ЕС считают, что Омикрон скоро начнет доминировать и нужно снижение контактов
09:41
Мариуполь будут отапливать отработанным промышленным теплом
09:05
В Польше начинают вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет
Все новости...