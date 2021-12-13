Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Джонсон и Путин на саммите в Берлине 19 января 2020 года. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

О разговоре сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

"Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия", - говорится в правительственном сообщении.

Джонсон выразил глубокую обеспокоенность Соединенного Королевства в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Джонсон также признал важность диалога по международной и региональной безопасности.

Кроме того, стороны согласились, что абсолютно необходимо всем участникам соблюдать Минские соглашения.

Пресс-служба Кремля, со своей стороны, заявила, что Путин обвинил Киев в срыве Минских договоренностей, использовании запрещенного вооружения на линии столкновения и дискриминации русскоговорящего населения.

Путин сказал, что это происходит "на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России".

"Учитывая это Владимир Путин заявил о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки точных международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, прежде всего в Украине, вооружений, угрожающих России", - заявили в Кремле.

Российская сторона пообещала предоставить проекты соответствующих документов.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.