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Боевики дважды не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории

Вторник, 14 декабря 2021, 04:55
фото: ОБСЕ

Утром 13 декабря в Луганской области пророссийские вооруженные формирования дважды не пропустили наблюдателей ОБСЕ в неподконтрольные правительственные районы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Первый отказ произошел в 09:20 ориентировочно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого.

Второй запрет зафиксирован в 11:10 на блокпосте вооруженных формирований на автодороге T0504, примерно в 1,5 км юго-западнее Молодежного.

В первом случае члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием гарантий безопасности", а во втором - "приказами от своих командиров".

О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19".

Детали: В Миссии утверждают, "что такие запреты не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения Миссии, которое крайне необходимо для ее эффективной работы".

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕвойна
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