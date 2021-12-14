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Украинский экспорт вернулся к довоенному уровню - торгпред

Вторник, 14 декабря 2021, 14:46
Украинский экспорт вернулся к довоенному уровню - торгпред
Тарас Утка. фото из его Facebook

По результатам 2021 года, объемы экспорта украинских товаров достигнут уровня 2013 года.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"За результаты нынешнего года впервые объемы украинского экспорта достигнут довоенного уровня, причем – включая объемы экспорта в РФ", - заявил он, комментируя решение российского руководства ввести в 2014 году ограничения на украинский экспорт в ответ на подписание Соглашения об ассоциации с РФ.

Напомним, по результату 2013 года объем продаж украинских товаров за границу составил $63,3 млрд. Однако уже в последующие годы из-за начала военной и экономической агрессии РФ этот показатель упал на 13,5% в 2014 году, на 29,3% в 2015 году, а также 4,6% в 2016 году.

По результатам 2020 года, объем украинского экспорта составил $49,2 млрд (77,7% от уровня 2013 года). Впрочем, по результатам девяти месяцев 2021 года рост объемов украинского экспорта (к аналогичному периоду в прошлом году) составил 38,2%.

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Темы: экспортвойна
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