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47 тысяч украинцев пришли за первой прививкой против коронавируса во вторник

Среда, 15 декабря 2021, 08:42

За сутки 14 декабря в Украине 142 921 человека привили против Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот вторник первую дозу вакцины получили 47 137 человек, вторую дозу – 95 784 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 26 861 757 прививок, вакцинировано 14 221 538 человек.

Первую дозу вакцины получили 14 221 536 человек, полностью иммунизирован двумя дозами – 12 640 221 человек.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемияздоровье
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