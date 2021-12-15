47 тысяч украинцев пришли за первой прививкой против коронавируса во вторник

За сутки 14 декабря в Украине 142 921 человека привили против Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот вторник первую дозу вакцины получили 47 137 человек, вторую дозу – 95 784 человека.

С начала вакцинальной кампании сделано 26 861 757 прививок, вакцинировано 14 221 538 человек.

Первую дозу вакцины получили 14 221 536 человек, полностью иммунизирован двумя дозами – 12 640 221 человек.