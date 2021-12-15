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Власти Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов

Среда, 15 декабря 2021, 11:33
обыски, фото гбр

Работники ГБР в рамках уголовного производства устанавливают причастность налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог, строительстве инфраструктурных объектов в городе.

Источник: ГБР

Детали: Аудиторская проверка установила, что одно из местных обществ регулярно получало подряды горсовета Кривого Рога. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. Если же проводились, то дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, не соответствующие заявленной документации.

Чиновники городского совета, являвшиеся заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза" и не реагировали на нарушения. Также в ходе плановых проверок ничего не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В отчете Государственной аудиторской службы Украины отмечено, что ущерб государству от этих сделок составляет более 27 млрд гривен.

Сотрудники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, ГУ ГНС в Днепропетровской области и частном обществе. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины преступникам "светит" лишение свободы сроком до 6 лет.

Украинская правда
Темы: Кривой РогГБР
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