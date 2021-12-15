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Новий канцлер Германии: Россия заплатит высокую цену за вторжение в Украину

Среда, 15 декабря 2021, 13:05
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц снова предостерег Россию от нарушения украинских границ и пообещал единство Европейского Союза в этом вопросе.

Об этом он сказал в своей первой правительственной речи в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Finanzen.net.

"На днях мы также с большой обеспокоенностью смотрим на ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе", - сказал Шольц.

"Если не все поняли, позвольте мне повторить то, что говорила моя предшественница: за любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену. И мы будем говорить здесь одним голосом с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками", - подчеркнул он.

Ожидается, что такой сигнал даст саммит глав государств и правительств Европейского Союза в четверг.

При этом Шольц дал понять России, что германская сторона готова к "конструктивному диалогу". На фоне своей истории Германия, по его словам, должна быть готова все чаще пытаться прийти к взаимопониманию, чтобы вырваться из эскалационной спирали, как это было, например, в случае с Нормандским процессом.

"Но это нельзя неправильно понимать как новую немецкую Ostpolitik. Ostpolitik может быть только европейской Ostpolitik в объединенной Европе", - сказал Шольц.

Как сообщалось, ведущие страны Европейского Союза сопротивляются планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры.

Темы: ГерманияРосcияУкраина
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