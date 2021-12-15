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Пожизненно: в Германии огласили приговор россиянину за убийство чеченского командира

Среда, 15 декабря 2021, 13:12
карасиков, фото с соцсетей, the insider

Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению гражданина России Вадима "Соколова"-Красикова за убийство в берлинском парке бывшего чеченского командира.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили, был застрелен в берлинском парке 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Вероятный убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Впоследствии журналистские расследования установили, что это фамилия - прикрытие, и на самом деле "Соколов" – связанный со структурами ФСБ 56-летний Вадим Красиков.

Сторона обвинения попросила для него пожизненное заключение, настаивая, что это было политическое убийство по указанию из России.

Суд признал доказанным, что именно этот человек застрелил Хангошвили, а также признали особую тяжесть поступка, исключающего досрочное освобождение.

Соколов-Красиков на предыдущих заседаниях через своего адвоката требовал считать его именно Вадимом Соколовым, "гражданином России, холостяком, инженером-конструктором" и отрицал, что является тем же лицом, что и Красиков.

В рамках расследования установили, что перед убийством он был в Париже и посещал там туристические места, затем уехал в Варшаву, и уже после этого 22 августа – в Берлин, где выследил и убил Хангошвили из пистолета с глушителем тремя выстрелами.

The InsiderBellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании установили, что Вадим "Соколов" и сотрудник ФСБ Красиков - один и тот же человек.

Красикова в суде опознал также свидетель из Украины - харьковчанин, сестра жены которого - замужем за Красиковым. Впрочем, он говорил, что не уверен, что перед ним его родственник.

Дело стало осложняющим фактором в российско-германских отношениях и привело к высылке двух российских дипломатов.

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Темы: РосcияубийствоГермания
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