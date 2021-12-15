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Зеленский в Брюсселе: ждем сигналов от Евросовета о недопустимости эскалации

Среда, 15 декабря 2021, 12:32
Зеленский в Брюсселе: ждем сигналов от Евросовета о недопустимости эскалации
фото: Twitter Зеленського

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель на саммит "Восточного партнерства", провел встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Зеленский отметил, что в беседе говорил о стремлении Украины к полному членству в ЕС, а также о ситуации с безопасностью на восточных границах Украины.

"Мы ожидаем четких сигналов после встречи Европейского совета 16 декабря по поводу недопустимости эскалации", - отметил Зеленский.

13 декабря министры иностранных дел стран ЕС договорились, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

15 декабря президент Еврокомиссии повторила, что Евросоюз готов усиливать санкции против России и вводить новые в случае новых агрессивных действий против Украины.

В то же время, по информации СМИ, ведущие страны ЕС сопротивляются планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину.

Напомним, Владимир Зеленский в рамках поездки на саммит "Восточного партнерства" должен встретиться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Темы: ЗеленскийГерманияРосcиявойнаДонбасс
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