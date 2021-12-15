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Саммит ЕС пообещает тяжелые последствия для России за дальнейшую агрессию против Украины - AP

Среда, 15 декабря 2021, 13:03
Саммит ЕС пообещает тяжелые последствия для России за дальнейшую агрессию против Украины - AP

Саммит лидеров Евросоюза, который соберется в Брюсселе в четверг, включит в свои выводы обещание серьезных последствий для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в проекте выводов саммита, с которым ознакомилось агентство Associated Press.

В документе 27 стран Евросоюза пообещают, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и серьезную ответную цену".

ЕС будет координировать любой пакет санкций с Соединенными Штатами и Великобританией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС по этому вопросу заявила, что помимо расширения существующих санкций ЕС может принять "беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".

В то же время, если некоторые страны ЕС считают атаку России неизбежной, другие, как Франция и Германия, считают, что еще есть время для дипломатических шагов.

По данным агентства Bloomberg, Германия, Франция, Италия и Испания хотят сейчас сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры, которые они предпримут.

Напомним, Владимир Зеленский в рамках поездки на саммит "Восточного партнерства" должен встретиться также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Темы: ЕСРосcия
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