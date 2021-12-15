Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Председательствующая в ЕС страна обязалась поддержать вступление Украины

Среда, 15 декабря 2021, 15:36
Председательствующая в ЕС страна обязалась поддержать вступление Украины
на фото Владимир Зеленский та янез яншу

Словения, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, присоединилась к странам ЕС, заключившим двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства".

Словения стала уже седьмым государством Евросоюза, с которым Украина подписала такой политический документ.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Яншу за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ.

Ранее шесть стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия.

Текст подписанных с государствами документов не обнародовался.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Детальнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СловенияЕСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Словения
Россиянин в Словении фотографировал военный ангар, его допросили и отпустили - СМИ
Парламент Словении признал Голодомор геноцидом украинского народа
Словения тайно передала Украине 20 бронетранспортеров – СМИ
Последние новости
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: