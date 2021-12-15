Председательствующая в ЕС страна обязалась поддержать вступление Украины

на фото Владимир Зеленский та янез яншу

Словения, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, присоединилась к странам ЕС, заключившим двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Брюсселе для участия в саммите "Восточного партнерства".

Словения стала уже седьмым государством Евросоюза, с которым Украина подписала такой политический документ.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Яншу за твердую поддержку Украины и важную помощь в имплементации реформ.

Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую @JJansaSDS за тверду підтримку 🇺🇦 й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проекти в 🇺🇦 і 🇸🇮. pic.twitter.com/QLm8lwHKIP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Ранее шесть стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия.

Текст подписанных с государствами документов не обнародовался.

Как писала ЕвроПравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Детальнее об этом – в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.