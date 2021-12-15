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Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Среда, 15 декабря 2021, 17:34
ФОТО: PIXABAY

С четверга пограничная служба Италии прекратит впускать в страну путешественников из Украины, которые едут в Италию в "необязательных" целях.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение приняло правительство Италии при очередном пересмотре правил въезда из-за распространения коронавирусного штамма "Омикрон".

Согласно решению, принятому 14 декабря, Украину перенесли в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров.

Въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих "устойчивые отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.

Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.

Переходный период для введения новых правил должен завершиться в ночь на 16 декабря.

Обновленные правила въезда, в соответствии с обнародованным приказом министерства здравоохранения Италии, должны действовать до 31 января 2022 года. Впрочем, это не гарантирует, что в обновленных правилах запрет будет снят.

Италия ввела также более жесткие правила въезда туристов из ЕС и США - потребуется тест даже от вакцинированных путешественников. Решение правительства уже вызвало недовольство Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Польша ужесточила ограничения на въезд из Украины, однако не ввела подобного запрета.

Темы: ИталиятуризмУкраинаCovid-2019вакцинация
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