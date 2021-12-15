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Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата

Среда, 15 декабря 2021, 17:05
Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
Фото yandex.ru

Правительство Германии признало двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата после оглашения судебного приговора по делу об убийстве бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала российского посла в среду и объявила ему о признании двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

Бербок сказала, что считает отношения с Россией очень напряженными после приговора по делу Хангошвили.

"Это убийство от имени государства... является серьезным нарушением германского законодательства и суверенитета Федеративной Республики Германия", – сказала Бербок в Берлине в среду.

МИД России заявил, что Москва ответит на высылку российских дипломатов из Берлина.

Апелляционный суд Берлина в среду приговорил 56-летнего россиянина Вадима "Соколова" – Красикова к пожизненному заключению за убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в берлинском парке 23 августа 2019 года.

Суд признал доказанным, что обвиняемый действовал от имени российского государства.

"Соколов"-Красиков был задержан в Берлине в день убийства. Впоследствии журналистские расследования установили, что он связан со структурами ФСБ.

В рамках расследования установили, что перед убийством он был в Париже и посещал там туристические места, затем уехал в Варшаву, и уже после этого 22 августа – в Берлин, где выследил и убил Хангошвили из пистолета с глушителем тремя выстрелами.

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Темы: ГерманияРосcия
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