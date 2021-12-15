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Сенат США одобрил оборонный бюджет из $300 млн для Украины

Среда, 15 декабря 2021, 19:09
Сенат США одобрил оборонный бюджет из $300 млн для Украины
Здание Капитолия в Вашингтоне США, 12 декабря 2021 года. Фото: Getty images

Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Axios.

Документ был принят 89 голосами против 10, направив оборонный бюджет на общую сумму $770 млрд на подпись президента Байдена после нескольких недель задержки.

Ежегодный оборонный законопроект предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. Он принимается Конгрессом на двухпартийной основе ежегодно за последние шесть десятилетий.

Проект бюджета предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, что на $50 млн больше, чем запрашивал президент Байден, включая $75 миллионов на летальное вооружение.

В то же время, в проект бюджета не вошла поправка, которая предусматривала санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ее предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.

В целом, проект закона предусматривает 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Байден, и примерно на 5% больше, чем предполагал прошлогодний бюджет.

Он также предусматривает 4 миллиарда долларов для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.

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Темы: СШАоружиеУкраина
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