Зеленский: "Северный поток-2" – серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что канцлер Германии Олаф Шольц использует "Северный поток-2" как рычаг влияния на Россию для прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал после саммита "Восточного партнерства" в среду в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом по поводу "Северного потока-2"... Это очень серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важнейших ролей", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, газопровод способен стать действенным рычагом для давления на Россию.

"Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении того же Минска или другие шаги по завершению военного конфликта на Востоке могли бы быть решены", - добавил Зеленский.

Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2". Поэтому решение о вводе в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" затягивается.

12 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась против быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Она подчеркнула, что трубопровод "не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, и что вопросы безопасности все еще остаются в повестке дня".

В Белом доме заявляли, что "Северный поток-2" является рычагом давления Запада на российского президента Владимира Путина на фоне возможного вторжения в Украину, а не наоборот.