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Греция требует с 19 декабря от всех туристов иметь ПЦР-тест для въезда в страну

Среда, 15 декабря 2021, 22:30
Пожилой мужчина в защитной маске идет мимо Акрополя в Афинах 2 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

Правительство Греции постановило, что все путешественники должны иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус для въезда в страну с 19 декабря.

Источник: Bloomberg со ссылкой на решение министерства здравоохранения Греции

Детали: Новое требование касается как полностью вакцинированных иностранцев, так и тех, кто не имеет прививки против коронавируса. Ограничению подлежат также туристы из стран-членов Европейского Союза.

Без теста могут въехать только те путешественники, которые совершают транзит и находились в другой стране перед въездом в Грецию менее 48 часов.

Правительство Греции приняло такое решение из-за риска распространения нового штамма вируса "Омикрон".

Согласно данным Университета Джона Гопкинса, за последние 28 суток в Греции было выявлено более 165 тысяч случаев заражения.

Что было раньше: 3 18 ноября в Греции ввели новые ограничения для невакцинированных: им запрещено посещать не только рестораны и кофейни, но также музеи, кинотеатры и другие общественные места.

Украинская правда
Темы: Грециякоронавирусвакцинациятуризм
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