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Санду заявила, что уже предупредила Москву: Молдова идет в ЕС

Четверг, 16 декабря 2021, 09:18
Санду заявила, что уже предупредила Москву: Молдова идет в ЕС
Майя Санду. фото из Википедии

Президент Молдовы Майя Санду предупредила Россию, что ее страна будет стремиться к вступлению в Европейский Союз.

Об этом она сказала в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", - сказала Санду, избегавшая четких упоминаний об ориентации страны с момента обретения власти в конце 2020 года, учитывая зависимость Молдовы от российского газа.

На вопрос, разрешит ли Россия Молдове присоединиться к Европейскому Союзу, Санду сказала, что она предупредила российские власти, что модель ЕС является моделью для ее страны.

"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. - Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", - сказала она.

Напомним, государства ассоциированного трио в рамках "Восточного партнерства" – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

Комментированный украинский перевод документа с разъяснением его положений опубликовала "Европейская правда".

Подробнее о том, что представляет собой "Восточное партнерство", зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева – смотрите в коротком пояснительном видео ЕвроПравды.

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Темы: МолдоваЕС
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