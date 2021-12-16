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В Польше – первый случай заражения штаммом "Омикрон"

Четверг, 16 декабря 2021, 13:21
Фото pixabay.com

В Польше подтвердили первый случай заражения новым вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Первый случай заражения был обнаружен в Катовице.

"Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо", – сообщает Минздрав Польши.

Отмечается, что санитарная инспекция Польши приняла все необходимые меры в связи с появлением нового варианта вируса в стране.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, отметила, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим уже к середине января.

Как сообщалось ранее, 15 декабря первые случаи заражения штаммом "Омикрон" подтвердила Литва, став 26-й из стран блока, где известно о случаях заражения.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, за сутки с 13 на 14 декабря по всему ЕС и странам Европейской экономической зоны обнаружили еще 441 новый случай заражения "Омикроном".

Всего известно уже о 2127 случаях. Больше всего из них обнаружили в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51), в остальных – пока менее 50.

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Темы: ПольшакоронавирусОмикрон
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