Верховная Рада призывает немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом
Народные депутаты обращаются к Бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря, сайт Верховной Рады
Детали: Рада 331 голосом приняла в целом проект постановления об обращении Верховной Рады к Бундестагу.
Нардепы призывают установить историческую справедливость и высказаться против извращений истории, против попыток преуменьшить масштаб преступлений, совершенных репрессивным режимом против миллионов людей,
Отмечается, что Голодомор действительно был направлен против украинцев как нации, что подтверждается как миллионами ужасных смертей в Украине, так и тем, что голод сопровождался массовыми репрессиями против интеллигенции, представителей церковного состояния и других слоев украинского общества в тот же период и с той же целью , а именно с целью уничтожения всего украинского народа или значительной его части.
В документе говорится, что Верховная Рада Украины призывает Бундестаг Федеративной Республики Германия
- к признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, предоставлению политической оценки этим событиям, что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений,
- к противодействию любым попыткам приуменьшить масштаб или найти оправдание преступлению, которое не имело никакой другой причины, кроме намерения советского руководства уничтожить украинский народ или значительную его часть,
- к началу совместных системных научных исследований относительно исторической роли Германии во время Голодомора, в частности его восприятия немецкой властью и обществом, учитывая тесные экономические контакты в период 1932-33 гг. между СССР и Германией, а также судьбу немецкого меньшинства на территории советской Украины,
- к содействию осведомленности немецкой общественности о событиях Голодомора 1932-1933 годов, в частности в рамках сотрудничества с федеральными землями для предоставления этим событиям должного внимания в образовательной сфере,
- к развитию межгосударственного сотрудничества в вопросах восстановления исторической памяти на основе взаимности, уважения и совместного стремления добиться исторической справедливости.