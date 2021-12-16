Верховная Рада призывает немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом

Народные депутаты обращаются к Бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря, сайт Верховной Рады

Детали: Рада 331 голосом приняла в целом проект постановления об обращении Верховной Рады к Бундестагу.

Нардепы призывают установить историческую справедливость и высказаться против извращений истории, против попыток преуменьшить масштаб преступлений, совершенных репрессивным режимом против миллионов людей,

Отмечается, что Голодомор действительно был направлен против украинцев как нации, что подтверждается как миллионами ужасных смертей в Украине, так и тем, что голод сопровождался массовыми репрессиями против интеллигенции, представителей церковного состояния и других слоев украинского общества в тот же период и с той же целью , а именно с целью уничтожения всего украинского народа или значительной его части.

В документе говорится, что Верховная Рада Украины призывает Бундестаг Федеративной Республики Германия