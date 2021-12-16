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YouTube удалил новый кремлевский канал в день его запуска

Четверг, 16 декабря 2021, 15:51
YouTube удалил новый кремлевский канал в день его запуска
Руководитель телеканала Russia Today маргарита симоньян, скриншот

YouTube в четверг удалил новый канал кремлевского пропагандистского телеканала RT, созданный для немецкого вещания в обход ранее заблокированного канала.

Об этом RT сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"YouTube удалил новый канал RT DE – RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", - говорится в сообщении.

На самом деле причины очевидны – канал был удален, потому что с его помощью авторы пытались обойти блокировку.

29 сентября YouTube удалил без возможности обновления два немецких канала RT. Пресс-служба Google позже объяснила удаление нарушением условий использования видеосервиса.

В четверг в пресс-службе Google сообщили, что новое решение принято в связи с ранее допущенными владельцем канала нарушениями правил сообщества.

"YouTube имеет четкие правила сообщества, в которых говорится, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших Условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - говорится в заявлении компании, которое цитирует "Интерфакс".

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Темы: соцсетиРосcияСМИтелевидение
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