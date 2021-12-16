В Ирпене на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Четверг, 16 декабря 2021, 16:47
Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания маршрутного автобуса в Ирпене.
Источник: полиция Киевщины, ГСЧС
Детали: Маршрутка загорелась во время движения. Пожар был ликвидирован спасателями. В салоне находились 20 пассажиров, к счастью, никто не пострадал.
По предварительной информации пожар произошел в результате неисправности проводки.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Украинская правда