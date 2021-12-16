Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ирпене на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Четверг, 16 декабря 2021, 16:47
В Ирпене на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
фото ГСЧС

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания маршрутного автобуса в Ирпене.

Источник: полиция Киевщины, ГСЧС

Детали: Маршрутка загорелась во время движения. Пожар был ликвидирован спасателями. В салоне находились 20 пассажиров, к счастью, никто не пострадал.

По предварительной информации пожар произошел в результате неисправности проводки.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

 
фото полиции

Украинская правда
Темы: пожарИрпень
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
пожар
Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие
В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Последние новости
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
Все новости...
Реклама: