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Греция внесла изменения в правила въезда для иностранцев

Пятница, 17 декабря 2021, 11:16
Греция внесла изменения в правила въезда для иностранцев
иллюстративное фото Unsplash

Греческие власти уточнили правила въезда, заявив, что иностранные путешественники могут выбрать для въезда в Грецию экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

Греция на этой неделе объявила о новых ограничениях на въезд, чтобы сдержать распространение варианта коронавируса "Омикрон".

Органы здравоохранения заявили, что с 19 декабря для въезда нужно предоставить ПЦР-тест не старше 48 часов. Ранее для поездки требовалось доказательство вакцинации или выздоровления от COVID-19 или наличие отрицательного теста.

Впрочем, уже в четверг вечером были объявлены несколько более широкие варианты тестирования - всем путешественникам старше пяти лет необходимо показать либо ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-тест за 24 часа до прибытия.

"Штамм "Омикрон" побудил нашу страну принять разовые меры для иностранных посетителей", - сказал официальный представитель правительства Яннис Ойконому.

По его словам, ограничения будут применяться в период Рождества и направлены на то, чтобы умерить распространение пандемии и предоставить грекам больше времени для получения дополнительных прививок.

На интерактивной карте МИД пока не разместили обновление с деталями относительно новых правил.

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Темы: Грециякарантин
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