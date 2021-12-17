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В НАТО получили требования России и назвали условия для диалога

Пятница, 17 декабря 2021, 15:46
В НАТО получили требования России и назвали условия для диалога
генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы получили свежие предложения России", – сказал он. По словам Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

"Мы сохраняем четкость в том, что любой диалог с Россией должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, будет базироваться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - сказал он.

По его словам, союзники НАТО дали понять, если Россия предпримет шаги по снижению напряженности, Альянс готов работать над "укреплением мер доверия". В то же время любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется России.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников НАТО", – отметил Столтенберг.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Об угрозах, с которыми может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Темы: НАТОРосcия
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