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Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от ковида

Пятница, 17 декабря 2021, 15:55
Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от ковида
фото Минздрава

Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, в частности на медиков.

Источник: Минздрав

Детали: Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не пройдут вакцинацию против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, согласно перечню медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Прямая речь главы Минздрава Виктора Ляшко: "Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью.

Между тем 9 из 10 госпитализированных – невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких".

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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