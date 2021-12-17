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Премьер Британии рассказал Зеленскому о последнем разговоре с Путиным

Пятница, 17 декабря 2021, 18:36

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому подробности своего последнего телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства по итогам разговора Джонсона и Зеленского в пятницу, пишет "Европейская правда".

Джонсон отметил, что Британия поддерживает территориальную целостность Украины, и что он говорил об этом Путину.

"Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические силы вместе с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Джонсон и Зеленский обсудили важность уменьшения зависимости Украины и других европейских государств от российского газа и необходимость развития экологически чистых источников энергии, заявили в Лондоне.

Джонсон отметил важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений.

Лидеры согласились с ценностью диалога, в том числе с Россией, и решили оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

Как рассказал президент Зеленский в Twitter, в разговоре речь шла о вопросах энергетической безопасности и мирном урегулировании на Донбассе.

Напомним, 13 декабря Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ужесточение агрессии против Украины станет для России стратегической ошибкой.

Темы: ЗеленскийПутин
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