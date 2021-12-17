Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина тоже выдвинула Кремлю условия в ответ на его требования к НАТО

Пятница, 17 декабря 2021, 19:43
Здание МИД Украины в Киеве. Фото: Михаил Ткач, УП

В МИД Украины официально отреагировали на распространенные МИД Российской Федерации проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности".

С комментарием выступил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Комментируя положения обнародованных документов в отношении Украины, он подчеркнул, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.

"Такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года.

Это касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества", - заявил спикер МИД Украины.

Николенко подчеркнул, что сейчас главной проблемой безопасности евроатлантического пространства является вооруженная агрессия России и нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях.

"Именно сворачивание эскалации и прекращение начатого Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - отметил он.

В этой связи в МИД перечислили первые конструктивные шаги, которые должна предпринять РФ, для достижения этой цели.

"Призываем Россию… безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас приступить к выполнению Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в частности общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года, касающихся, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, продолжение процесса разминирования, выполнение политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытие и обеспечение надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведение последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмен соответствующими списками", - заявил Николенко.

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.

По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

Темы: НАТОРосcияМИДУкраинадипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам

Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Все новости...
НАТО
Эстония: выполнение требований РФ к НАТО станет катастрофой безопасности Европы
Россия разочарована сигналами из США и НАТО по поводу предложений "гарантии безопасности"
Новый премьер Болгарии заявил, что позиция его страны по Украине совпадает с НАТО и ЕС
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...