В США за сутки – более 120 тысяч новых случаев Covid и более 1 600 смертей

30 ноября в мире диагностировали более 663 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, в США было зафиксировано более 120 тысяч новых инфицирований.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Франции.

В частности, в США зафиксировали более 120 тысяч, в Германии – около 72 тысяч и во Франции – более 49 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Британия и Россия. Украина – на 13 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 633), России (1 226), Польше (570).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия и Франция.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.

За все время пандемии излечились от болезни 238 050 544 человека. В настоящее время насчитывается более 20 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 242 124 смерти от COVID-19.

Напомним: США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.