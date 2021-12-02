В США за сутки – более 120 тысяч новых случаев Covid и более 1 600 смертей
30 ноября в мире диагностировали более 663 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, в США было зафиксировано более 120 тысяч новых инфицирований.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Франции.
В частности, в США зафиксировали более 120 тысяч, в Германии – около 72 тысяч и во Франции – более 49 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Британия и Россия. Украина – на 13 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 633), России (1 226), Польше (570).
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия и Франция.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Украина.
За все время пандемии излечились от болезни 238 050 544 человека. В настоящее время насчитывается более 20 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 242 124 смерти от COVID-19.
Напомним: США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.