Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека
Среда, 1 декабря 2021, 21:38
США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.
Источник: международное новостное агентство Reuters со ссылкой на пресс-брифинг советника президента США по вопросам общественного здоровья Энтони Фаучи
Детали: Случай заражения новым штаммом Омикрон обнаружили у пациента, вернувшегося 22 ноября из Южно-Африканской Республики в США. Положительный результат теста на коронавирус пришел 30 ноября.
Фаучи добавил, что зараженный получил две дозы вакцины, но не имел третьей (бустерной) прививки против COVID-19.
Пациент сейчас находится на самоизоляции, а все люди, близко контактировавшие с ней, получили негативный результат анализа на коронавирус.
Что было раньше:
- Европейская комиссия посоветовала 1 декабря странам ежедневно пересматривать условия въезда из-за распространения нового штамма "Омикрон".
- В Великобритании пока не советуют людям отменять планы празднования Рождества из-за нового штамма.
- Южноафриканские ученые считают, что штамм Омикрон может вскоре вытеснить Дельту - наиболее распространенный и опасный штамм вируса COVID-19.
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – который имеет "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения выяснила, что у нового штамма выше вероятность повторного заражения человека.
Украинская правда