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Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека

Среда, 1 декабря 2021, 21:38
Первый случай штамма Омикрон в США обнаружили у полностью вакцинированного человека
Доктор Энтони Фаучи на пресс-брифинге в Белом доме 1 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.

Источник: международное новостное агентство Reuters со ссылкой на пресс-брифинг советника президента США по вопросам общественного здоровья Энтони Фаучи

Детали: Случай заражения новым штаммом Омикрон обнаружили у пациента, вернувшегося 22 ноября из Южно-Африканской Республики в США. Положительный результат теста на коронавирус пришел 30 ноября.

Фаучи добавил, что зараженный получил две дозы вакцины, но не имел третьей (бустерной) прививки против COVID-19.

Пациент сейчас находится на самоизоляции, а все люди, близко контактировавшие с ней, получили негативный результат анализа на коронавирус.

Что было раньше: 

  • Европейская комиссия посоветовала 1 декабря странам ежедневно пересматривать условия въезда из-за распространения нового штамма "Омикрон".
  • В Великобритании пока не советуют людям отменять планы празднования Рождества из-за нового штамма.
  • Южноафриканские ученые считают, что штамм Омикрон может вскоре вытеснить Дельту - наиболее распространенный и опасный штамм вируса COVID-19.
  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – который имеет "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения выяснила, что у нового штамма выше вероятность повторного заражения человека.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияСША
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