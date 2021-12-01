Первый случай штамма "Омикрон" в США обнаружили у полностью вакцинированного человека

Доктор Энтони Фаучи на пресс-брифинге в Белом доме 1 декабря 2021 года. Фото: Getty Images

США подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон" у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.

Источник: международное новостное агентство Reuters со ссылкой на пресс-брифинг советника президента США по вопросам общественного здоровья Энтони Фаучи

Детали: Случай заражения новым штаммом Омикрон обнаружили у пациента, вернувшегося 22 ноября из Южно-Африканской Республики в США. Положительный результат теста на коронавирус пришел 30 ноября.

Фаучи добавил, что зараженный получил две дозы вакцины, но не имел третьей (бустерной) прививки против COVID-19.

Пациент сейчас находится на самоизоляции, а все люди, близко контактировавшие с ней, получили негативный результат анализа на коронавирус.

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