Послы G7: Новый руководитель САП должен быть избран без дальнейших промедлений

Послы стран "Группы семи" (G7) призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении группы послов стран G7 в Украине в Twitter утром 2 декабря.

"Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности", – говорится в сообщении дипломатов.

G7 Ambassadors urge the commission selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor to conclude its important function and, without further delay, finalise the process of selecting a new head of SAPO, in full transparency. 1/2