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Белый дом: США без колебаний введут меры против России в случае дальнейшей агрессии

Четверг, 2 декабря 2021, 08:45

США четко дали понять, что готовы без колебаний ввести разные меры, в том числе экономические, против России, если она совершит дальнейшие акты агрессии против Украины.

Об этом заявила в среду на брифинге представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает "Европейская правда".

"Об инструментах: с самого начала мы продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов - экономические инструменты и другие инструменты - для противодействия вредным действиям России.

Секретарь (глава Госдепа Энтони Блинкен. – Ред.) сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний воспользуемся этими инструментами, но мы будем делать это в координации – в тесной координации с нашими партнерами и союзниками", - сказала она.

По ее словам, США активно взаимодействуют в этом вопросе с союзниками и партнерами, а также поддерживают прямую связь с украинцами и россиянами.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 декабря заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, за потенциальную новую агрессию против Украины.

Энтони Блинкен сказал, что США глубоко озабочены по поводу информации о предполагаемых планах России, имеющихся в распоряжении союзников.

Тем временем Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии в двух направлениях.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД стран НАТО предложил ряд конкретных шагов для усиления санкционного давления на Россию и укрепления оборонных возможностей Украины.

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Темы: СШАРосcиясанкциивойна
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