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Идея временных администраций в энергокомпаниях направлена на Ахметова – источник

Четверг, 2 декабря 2021, 09:25
Идея временных администраций в энергокомпаниях направлена на Ахметова – источник
Фото dtek-krem.com.ua

Законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры направлен на компании олигарха Рината Ахметова, говорят в партии "Слуга народа".

Источник: статья "Украинской правды"

Детали: Как написано в самом проекте, обнародованном Минэнерго 1 декабря, главная цель закона – создать механизм введения временных администраций "в случае угрозы" перебоев с подачей электричества.

В проекте написано, что в случае опасности Минэнерго сможет вводить временную администрацию на генерирующие компании и облэнерго. После введения такого администратора все органы управления и наблюдательные советы и т.д. должны ему подчиняться.

Этот закон может затронуть всех частных и государственных игроков на энергорынке. Но, как признаются собеседники УП в "Слуге народа", заточен он под Ахметова.

Косвенно это подтвердил и сам президент Владимир Зеленский, который во время общения с журналистами 26 ноября и послания в Верховную Раду 1 декабря несколько раз намекал на определенный "шантаж дефицитом" электроэнергии и веерными отключениями со стороны олигарха.

По сути власти решили подготовить вариант временной "мягкой национализации" на случай энергетического кризиса, который с очень высокой вероятностью может начаться к концу января.

Прямая речь собеседника УП в президентской партии: "Этот закон для Ахметова может быть даже хуже ренты или реестра олигархов. Потому что мы сможем заходить на его облэнерго, если он начнет снова играть в какие-то игры. Это очень серьезная штука будет".

Этому предшествовало: 1 декабря Министерство энергетики Украины опубликовало проект закона о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" о введении временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".

Он разработан во исполнение Плана организации исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере", введенного в действие президентом 28 августа и одобренного Кабинетом министров 1 сентября.

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Темы: АхметовэнергетиказаконодательствоКабинет министров
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