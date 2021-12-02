Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Идея временных администраций в энергокомпаниях направлена на Ахметова – источник

Четверг, 2 декабря 2021, 10:25
Фото dtek-krem.com.ua

Законопроект о введении временных администраций на объекты энергетической инфраструктуры направлен на компании олигарха Рината Ахметова, говорят в партии "Слуга народа".

Источник: статья "Украинской правды"

Детали: Как написано в самом проекте, обнародованном Минэнерго 1 декабря, главная цель закона – создать механизм введения временных администраций "в случае угрозы" перебоев с подачей электричества.

В проекте написано, что в случае опасности Минэнерго сможет вводить временную администрацию на генерирующие компании и облэнерго. После введения такого администратора все органы управления и наблюдательные советы и т.д. должны ему подчиняться.

Этот закон может затронуть всех частных и государственных игроков на энергорынке. Но, как признаются собеседники УП в "Слуге народа", заточен он под Ахметова.

Косвенно это подтвердил и сам президент Владимир Зеленский, который во время общения с журналистами 26 ноября и послания в Верховную Раду 1 декабря несколько раз намекал на определенный "шантаж дефицитом" электроэнергии и веерными отключениями со стороны олигарха.

По сути власти решили подготовить вариант временной "мягкой национализации" на случай энергетического кризиса, который с очень высокой вероятностью может начаться к концу января.

Прямая речь собеседника УП в президентской партии: "Этот закон для Ахметова может быть даже хуже ренты или реестра олигархов. Потому что мы сможем заходить на его облэнерго, если он начнет снова играть в какие-то игры. Это очень серьезная штука будет".

Этому предшествовало: 1 декабря Министерство энергетики Украины опубликовало проект закона о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" о введении временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".

Он разработан во исполнение Плана организации исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере", введенного в действие президентом 28 августа и одобренного Кабинетом министров 1 сентября.

Знать больше: Розахметизация системы. Как Зеленский дожимает Ахметова

Пробная битва, или Репетиция войны Ахметова и Зеленского

Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов

Темы: АхметовэнергетиказаконодательствоКабинет министров
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак

В Беларуси заявили о риске потери государственности из-за санкций

Главные новости пятницы и ночи: США о наступлении РФ, "Байрактары" от Турции

Байден — о требованиях России: "Не принимаю ничьих "красных линий"

фотоРазведка США: РФ планирует наступление на Украину с участием 175 тысяч военных

Шустер признал, что Ахметов поздравил его с днем рождения в Вильнюсе

Все новости...
Ахметов
Розахметизация системы. Как Зеленский дожимает Ахметова
Аваков уверяет, что не встречался с Ахметовым, и не слышал в Вильнюсе "деловых переговоров"
Шустер отреагировал на сюжет УП о его дне рождения воспоминаниями о КГД и стихом
Последние новости
14:04
Франция эвакуировала из Афганистана более 300 афганцев и граждан стран ЕС
13:34
От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти – ВОЗ
13:13
Covid в Киеве: 1588 новых случаев, 37 смертей
12:50
Послы G7 приветствовали начало работы Этического совета для судебной реформы
12:33
Bitcoin за сутки подешевел почти на 18%
12:25
Главам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"
12:06
В Польше заявили о "диверсионных действиях" белорусских пограничников
11:47
Порошенко могут предъявить подозрение за поставку угля из ОРДЛО – Трепак
11:27
Директор Carlsberg в Украине покидает компанию
11:09
Украинцев задержали в Польше за пособничество мигрантам на границе с Беларусью
Все новости...