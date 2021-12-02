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"Готовили теракт и шпионили": ФСБ заявила, что поймала трех "агентов украинских спецслужб"

Четверг, 2 декабря 2021, 10:49
фото: фсб

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки.

Источник: пресс-служба ФСБ

Детали: Российские спецслужбы уверяют, что задержаны два "агента Службы безопасности Украины" – Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России якобы в целях "сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

В их автомобиле "нашли короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты".

Задержанные якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом, который "поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах" и пообещал $10 тысяч.

В этот же день ФСБ якобы задержала еще одного агента – теперь уже Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

А он уже, отмечается, "направлен в Россию с целью совершения теракта".

Пишут, что это житель Киевской области Александр Цилык 1998 г.д., и он якобы дал признательные показания, что действовал по указанию подполковника Максима Кириловца, сотрудника Спецрезерва ГУР МО.

Он "планировал подорвать два самодельных устройства с 1,5 кг тротила", а в РФ попал нелегально через границу.

ФСБ пишет, что его задержали "при следовании к месту преступления".

Позже Служба безопасности назвала фейком и элементом гибридной войны эту информацию.

Украинская правда
Темы: РосcияФСБпропаганда
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