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СБУ отреагировала на заявление ФСБ РФ о "задержании украинских агентов"

Четверг, 2 декабря 2021, 10:22
СБУ отреагировала на заявление ФСБ РФ о задержании украинских агентов
Артем Дехтяренко. фото СБУ

Служба безопасности Украины называет фейком информацию ФСБ РФ о задержании трех "агентов украинских спецслужб".

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль.

Напоминаем, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только через 9 месяцев этого года мы разоблачили около 50 таких агентов. Двое из них – "с поличным", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

В частности, в ноябре Служба безопасности Украины осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, осуществивших более 5 тысяч кибератак на государственные органы нашей страны. Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками".

Что предшествовало: Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки, которые якобы "собирали информацию и готовили теракт".

Украинская правда
Темы: СБУ
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