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ЦПК: Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя САП

Четверг, 2 декабря 2021, 10:35
ЦПК: Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя САП
Виталий Шабунин. Фото Общественного с Facebook Шабунина

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что заместитель руководителя Офиса Олег Татаров готовит фальсификацию конкурса на руководителя САП, а помогает ему в этом генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь председателя правления ЦПК: "Ниже стейтмент стран G7 относительно фальсификации конкурса на руководителя САП, которую готовит Татаров.

Помогает ему в этом Венедиктова. Как-то совсем "случайно" с сайта ОГП исчез раздел, посвященный конкурсу.

И совсем "случайно" Венедиктова снесла с сайта объявление о сегодняшнем заседании комиссии, которое должно состояться в 17:30, и будет транслироваться на официальном YouTube канале комиссии".

Детали: Шабунин подчеркнул, что это будет важное заседание, ведь на нем члены комиссии должны объявить баллы за практическое задание, где, по его словам, и будет видна фальсификация, а также назначать дату собеседования с двумя финалистами.

Что было раньше: Послы стран "Группы семи" (G7) призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Украинская правда

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Темы: ЦПКТатаровАнтикоррупционная прокуратура
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