Кабмин закрывает въезд из стран Африки, где зафиксирован "Омикрон"

Кабинет министров принял решение с 3 декабря закрыть въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства из ряда стран, где зафиксировано распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Источник: заседание правительства 2 декабря, повестка дня

Детали: Согласно постановлению, принятому министрами, планируется установить, что с 00 час. 00 мин. 3 декабря 2021 г. на период действия карантина: запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывшими из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Республики Намибия, Королевства Лесото, Королевства Эсвати, которые находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

К исключениям относятся иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории. иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Украинцы, находившиеся на территории вышеперечисленных стран не менее семи дней в течение последних 14 дней, при возвращении на родину подлежат обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен.

В Государственной пограничной службе УП уточнили, что постановление правительства должно быть обнародовано официально, после этого его нормы будут доведены до сведения личного состава ГПСУ, который безотлагательно начнет их выполнение.