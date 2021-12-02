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Кабмин закрывает въезд из стран Африки, где зафиксирован "Омикрон"

Четверг, 2 декабря 2021, 15:06
Кабмин закрывает въезд из стран Африки, где зафиксирован Омикрон
фото ГПСУ

Кабинет министров принял решение с 3 декабря закрыть въезд в Украину иностранцев и лиц без гражданства из ряда стран, где зафиксировано распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Источник: заседание правительства 2 декабря, повестка дня

Детали: Согласно постановлению, принятому министрами, планируется установить, что с 00 час. 00 мин. 3 декабря 2021 г. на период действия карантина: запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывшими из Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Республики Намибия, Королевства Лесото, Королевства Эсвати, которые находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

К исключениям относятся иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории. иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Украинцы, находившиеся на территории вышеперечисленных стран не менее семи дней в течение последних 14 дней, при возвращении на родину подлежат обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен.

В Государственной пограничной службе УП уточнили, что постановление правительства должно быть обнародовано официально, после этого его нормы будут доведены до сведения личного состава ГПСУ, который безотлагательно начнет их выполнение.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинКабинет министровПограничная службаграница
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