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Вернувшихся из стран распространения штамма "Омикрон" украинцев обязали к самоизоляции

Понедельник, 29 ноября 2021, 13:19
Вернувшихся из стран распространения штамма Омикрон украинцев обязали к самоизоляции
фото из Facebook

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти 14-дневную самоизоляцию по возвращении в Украину.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует пресс-центр Минздрава

Прямая речь: "Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм.

На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, находившихся на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем список стран может быть расширен".

Детали: Об этом шла речь во время селекторного совещания с президентом Украины, которое состоялось 29 ноября.

В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.

Отмечается, что украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

В то же время Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни. Однако общий уровень заражения в Южно-Африканской Республике повышен.

Напомним: По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружили штамма COVID-19 "Омикрон", который вызвал беспокойство во Всемирной организации здравоохранения.

Однако все образцы, отличные от "Дельты", будут тщательно исследовать, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 29 ноября.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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