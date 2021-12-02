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При наступлении "в лоб" армия России понесет огромные потери – командующий ООС

Четверг, 2 декабря 2021, 15:43
При наступлении в лоб армия России понесет огромные потери – командующий ООС
Президент РФ Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу, фото AFP via Getty Images

Командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк предупредил, что в случае "лобового" наступления на Украину с востока российская армия и боевики понесут огромные потери, и сами это понимают.

Источник: Павлюк в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Идти в лоб – это для них очень опасно, это огромные потери с их стороны".

Детали: Учитывая это, объяснил Павлюк, противник как один из вариантов наступления рассматривает попытку окружить силы ООС на Донбассе, отрезать от остальной Украины и постепенно уничтожить.

По словам командующего, эту возможность в ВСУ учитывают и усиливают свою готовность на соответствующих направлениях.

Кроме того, напомнил Павлюк, на вооружении у Украины есть современные американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", и при необходимости силы ООС готовы их применить.

В то же время командующий отметил, что в настоящее время, как таковых, действий противника касательно возможного наступления в украинской армии не видят.

Более того, как рассказал командующий, еще весной у границ Украины было 53 российских батальона, а сейчас – всего 40. И это не такой "кулак", которым можно "пробить" Украину, особенно сейчас, когда в Украине до полумиллиона человек с опытом боевых действий.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: РосcияУкраинавойнаООСДонбасс
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