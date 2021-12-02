Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: 36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ

Четверг, 2 декабря 2021, 17:40
Кулеба: 36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ
Дмитрий Кулеба, фото AFP via Getty Images

36 стран-участниц поддержали Украину в продвижении проекта решения министерского совета ОБСЕ по поводу мониторинга государственной границы между РФ и Украиной.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пленарной сессии министерского совета ОБСЕ в Стокгольме.

Он напомнил, в частности, что даже накануне министерского заседания СММ ОБСЕ сообщила о новых отказах в допуске на оккупированные территории, блокировке патрулей вблизи Золотого и Молодежного в Луганской области.

"Россия систематически подрывает работу Специальной мониторинговой миссии с целью продолжать свою агрессию против Украины", - отметил Кулеба.

"Я хотел бы поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в принятии проекта решения Совета министров ОБСЕ относительно наблюдения за украинско-российской государственной границей. Мои слова благодарности также тем государствам-участникам, которые выразили свою поддержку Украине в своих заявлениях сегодня", - отметил министр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕРосcияУкраинаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, семь раненых
Все новости...
Реклама: