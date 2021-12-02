Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: 36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ

Четверг, 2 декабря 2021, 18:40
Дмитрий Кулеба, фото AFP via Getty Images

36 стран-участниц поддержали Украину в продвижении проекта решения министерского совета ОБСЕ по поводу мониторинга государственной границы между РФ и Украиной.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пленарной сессии министерского совета ОБСЕ в Стокгольме.

Он напомнил, в частности, что даже накануне министерского заседания СММ ОБСЕ сообщила о новых отказах в допуске на оккупированные территории, блокировке патрулей вблизи Золотого и Молодежного в Луганской области.

"Россия систематически подрывает работу Специальной мониторинговой миссии с целью продолжать свою агрессию против Украины", - отметил Кулеба.

"Я хотел бы поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в принятии проекта решения Совета министров ОБСЕ относительно наблюдения за украинско-российской государственной границей. Мои слова благодарности также тем государствам-участникам, которые выразили свою поддержку Украине в своих заявлениях сегодня", - отметил министр.

Темы: ОБСЕРосcияУкраинаграница
powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта

фотоСтрашное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице

Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна

фото, видеоВ Ужгороде сожгли автомобили журналиста и его жены

Белорусские силовики пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями – росСМИ

Лавров завил, что Украину "надо заставить" выполнить минские соглашения

Все новости...
ОБСЕ
Более 800 нарушений "тишины" зафиксировала Миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки
Боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ на оккупированные территории
Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией – Украина в ОБСЕ
Последние новости
01:21
фотоВ Киеве на Оболони сгорели 8 торговых павильонов
00:48
Штамм Omicron обнаружили в трети штатов США
23:51
Резников хочет разместить инструкторов из Канады, США и Британии возле линии фронта
22:52
Министр обороны: Численность войск РФ на границе может возрасти до 175 тысяч
22:16
фотоСтрашное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице
21:45
Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений
21:18
Новости экономики: падение Bitcoin, китайский автопроизводитель возвращается в Украину
20:44
Один из пострадавших в результате аварии на Бурштынской ТЭС умер
20:20
Румыния усилит ограничения после обнаружения первых случаев штамма "Омикрон"
19:53
Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
Все новости...