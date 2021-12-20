Строитель музея Голодомора за почти 50 млн грн спроектирует музей Революции Достоинства

ООО "Основа-Солсиф" спроектирует Музей Революции Достоинства за 49,4 миллиона гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на результаты тендера от 16 декабря в системе "Прозорро"

Детали: Компания должна спроектировать новое строительство Музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни, 3 в Печерском районе Киева до апреля 2023 года.

Речь идет о трех стадиях проектирования: эскизном проекте, проекте и рабочей документации.

Характеристики будут соответствовать проектному предложению "Штурм холма" победителя Международного открытого архитектурного конкурса. Отмечается, что выигравшее конкурс архитектурное бюро "Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten GmbH" (Германия) передало все имущественные авторские права заказчику.

Сейчас на месте будущего музея находятся остатки предыдущего незавершенного строительства и котлован.

Музей будет монолитным блоком с винтовыми пандусами. Он будет иметь четыре надземных и два подземных этажа. Структура здания будет павильонной с наружными стройными пилястрами на массивной базе. Один вход будет вести с аллеи, а другой на последнем этаже – из наружной рампы дома.

Также предусмотрено место для уличных публичных массовых мероприятий и обзорный водный бассейн между музеем и будущим Мемориальным садом со стороны Международного центра культуры и искусств.

В самом здании музея должны быть выставочные залы, Дом Свободы, кинолекторий, исследовательский центр, фойе, хранилища, мастерские, магазин, кафе, гардеробы, администрация, технический блок, подземный паркинг.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 55 миллионов гривен, цена сделки с ООО "Основа-Солсиф" оказалась на 10% ниже.

Единственным конкурентом "Основы-Солсиф" было львовское ООО "Энерго Инжиниринг" Артема Максимова, которым руководит Инна Гончаренко. В отличие от победителя, эта компания не снижала цену.

Столичная "Основа-Солсиф" принадлежит броварскому ООО "Основа", которым владеют директор обеих фирм Юрий Карпенко, Виктор Карпенко, Вячеслав Орлов, Лариса Байбара, Алла Кондратович, Семен Новофастовский и Лидия Миронова.

Эта "Основа" известна как строитель "Мемориала жертв Голодомора".

С момента основания "Прозорро" в 2016 году "Основа-Солсиф" получила подряды на 2,98 млн грн, а "Основа" – на 1,80 млрд грн.

Сообщается, что это уже вторая госзакупка по строительству музея. В первом тендере с такой же ожидаемой стоимостью – 55 млн. грн. – приняло участие пять компаний. Аукцион выиграло ООО "Украинские архитектурные технологии" с ценой 33,89 млн грн, что на треть дешевле ожидаемой суммы.

Но заказчик отменил тот тендер, поскольку правительство перераспределило и уменьшило расходы по программе "Строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры".