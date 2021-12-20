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Грузия подтвердила первые случаи штамма "Омикрон"

Понедельник, 20 декабря 2021, 12:00
Фото pixabay.com

В Грузии подтвердили первые два случая заражения штаммом "Омикрон", в обоих случаях – у вернувшихся из-за границы людей.

Как сообщает "Европейская правдва" со ссылкой на "Новости-Грузия"

"Оба случая инфицирования обнаружены у граждан Грузии. Один вернулся из Дубая, другой – из США", – сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, больные находятся на самоизоляции, а их 26 контактов проверяют.

Как сообщалось, министры здравоохранения стран Группы семи 16 декабря заявили, что распространение штамма коронавируса "Омикрон" сейчас является самой большой угрозой для общественного здоровья во всем мире.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, отметила, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим уже к середине января.

В Ирландии 19 декабря заявили, что более 50% выявленных за предыдущие сутки заражений имеют изменения, характерные для штамма "Омирон", и он, вероятно, уже стал доминирующим в стране. Первый случай заражения штаммом, по крайней мере, из тех, о которых известно, Ирландия подтвердила две недели назад.

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Темы: ГрузиякоронавирусОмикрон
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