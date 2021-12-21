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В ЕС финально одобрили пятую ковид-вакцину, первые дозы поступят в начале года

Вторник, 21 декабря 2021, 12:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Еврокомиссия вслед за положительным заключением Европейского агентства по лекарственным средствам предоставила условное разрешение на использование вакцины от коронавируса Nuvaxovid, разработанной американской компанией Novavax.

Об этом говорится в объявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

"Одобрение дали после положительной научной рекомендации ЕМА, основывающейся на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины… На основе этого положительного заключения Комиссия проверила все элементы, поддерживающие одобрение для использования, и проконсультировалась со странами-членами перед решением", - сообщили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии напомнили, что с Novavax был предварительно заключен контракт, и теперь, начиная с первого квартала 2022 года, компания поставит до 100 млн доз вакцины. Контракт предусматривает возможность дополнительно закупить еще 100 млн. доз в течение 2022-2023 годов.

Первые дозы должны поступить в первые месяцы 2022 года.

Так называемое условное разрешение на использование (conditional marketing authorisation) предусматривает предоставление разрешения на использование препаратов, о которых на момент решения собраны менее полные данные, чем в рамках стандартной процедуры допуска лекарственных средств. Такая процедура предусмотрена, если преимущества немедленной доступности препарата явно большие, чем потенциальные риски в связи с недостатком некоторых данных. Она предусмотрена в законодательстве ЕС на случаи чрезвычайных ситуаций в здравоохранении.

После предоставления условного допуска компании должны, с соблюдением определенных временных рамок, предоставить дальнейшие данные из продолжающихся и новых исследований, подтверждающих, что преимущества препарата превышают риски.

Novavax подала заявку на условное утверждение 17 ноября 2021 года. Процедура оценки продолжалась довольно быстро из-за того, что до этого ЕМА уже проводила обзор данных о вакцине.

Nuvaxovid – вакцина на основе белков, "обучающая" иммунную систему узнавать белок на шипах вируса и производить антитела и Т-клетки, чтобы в случае встречи с реальным вирусом организм был готов сразу реагировать. Это первая вакцина с такой технологией среди уже одобренных для использования в ЕС.

Для защиты необходимо две дозы с интервалом в три недели.

Темы: ЕСвакцинациякоронавирусCovid-2019
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