Ряд общественных организаций и партий обратились к Верховной Раде с требованием не отменять Избирательный кодекс, который предусматривает проведение выборов только по открытым спискам.

Источник: открытое заявление на сайте ОО "Рух Чесно"

Детали: Авторы заявления напомнили, что нардепы из группы "За будущее" 17 декабря 2021 года зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса и выборы по открытым спискам, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такая инициатива может набрать 300 голосов.

В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это значит, что избиратели, а не политические партии, решают, кто должен попасть в рады разных уровней.

Прямая речь: "Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев требовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Избирательная реформа вошла, согласно результатам опросов, в топ-10 реформ, в которых нуждается страна.

Ввести открытые списки обещали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и ряд партий, которые баллотировались в парламент.

Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс таки был принят, но, чтобы открытые списки не заработали полноценно, сделали избирательную квоту в размере 25%. Теперь же даже и этот компромисс в избирательной реформе пытаются отсрочить. Ни разу система открытых списков не была применена на парламентских выборах.

Больше деталей: Активисты считают, что коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку именно эта система позволяет "засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции - кнопкодавы, а по мажоритарной системе - "гречкосеи" и коррупционеры".

Когда же мажоритарщики попадают в парламент, они не могут "нарабатывать качественно общегосударственную политику развития для Украины, и для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей".

Прямая речь: "Очевидно, на смену политической позиции повлияли последние социологические рейтинги политических партий. Учитывая, что большинство политических партий не занимается качественно партийным строительством, продают свои бренды на региональном уровне, они решили пренебречь таким достижением в развитии демократии Украины, как открытые списки.

Призываем парламентариев быть последовательными, выполнять свои обещания и сохранить открытые списки.

Заявление открыто для подписания для общественных организаций, движений и политических партий".

В настоящее время под заявлением подписались: