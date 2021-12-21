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ОО и партии требуют от Рады оставить открытые списки на выборах

Вторник, 21 декабря 2021, 11:55
ОО и партии требуют от Рады оставить открытые списки на выборах
фото Getty Images

Ряд общественных организаций и партий обратились к Верховной Раде с требованием не отменять Избирательный кодекс, который предусматривает проведение выборов только по открытым спискам.

Источник: открытое заявление на сайте ОО "Рух Чесно"

Детали: Авторы заявления напомнили, что нардепы из группы "За будущее" 17 декабря 2021 года зарегистрировали законопроект, отсрочивающий действие Избирательного кодекса и выборы по открытым спискам, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такая инициатива может набрать 300 голосов.

В 2019 году парламент принял Избирательный кодекс, предусматривающий выборы по открытым спискам. Это значит, что избиратели, а не политические партии, решают, кто должен попасть в рады разных уровней.

Прямая речь: "Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев требовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Избирательная реформа вошла, согласно результатам опросов, в топ-10 реформ, в которых нуждается страна.

Ввести открытые списки обещали Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и ряд партий, которые баллотировались в парламент.

Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс таки был принят, но, чтобы открытые списки не заработали полноценно, сделали избирательную квоту в размере 25%. Теперь же даже и этот компромисс в избирательной реформе пытаются отсрочить. Ни разу система открытых списков не была применена на парламентских выборах.

Больше деталей: Активисты считают, что коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, поскольку именно эта система позволяет "засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции - кнопкодавы, а по мажоритарной системе - "гречкосеи" и коррупционеры".

Когда же мажоритарщики попадают в парламент, они не могут "нарабатывать качественно общегосударственную политику развития для Украины, и для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей".

Прямая речь: "Очевидно, на смену политической позиции повлияли последние социологические рейтинги политических партий. Учитывая, что большинство политических партий не занимается качественно партийным строительством, продают свои бренды на региональном уровне, они решили пренебречь таким достижением в развитии демократии Украины, как открытые списки.

Призываем парламентариев быть последовательными, выполнять свои обещания и сохранить открытые списки.

Заявление открыто для подписания для общественных организаций, движений и политических партий".

В настоящее время под заявлением подписались:

  • ОО "Рух Чесно"
  • ОО "Центр совместных действий"
  • ОО "Центр противодействия коррупции"
  • ОО "Трансперенси Интернешнл Украина"
  • Фонд DEJURE
  • ОО "Институт законодательных идей"
  • ОО "Антикоррупционный штаб"
  • ВОО "Институт политического образования"
  • ОО "StateWatch"
  • Международный фонд "Відродження"
  • ВО "Автомайдан"
  • ОО "Цена государства"
  • ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции" (ACREC)
  • ПП "Гражданская позиция"
  • ПП "Народовластие"
  • ОО "Хмельницкая инициатива"
  • ОО "Центр политических студий"
  • Общественный холдинг "ГРУППА ВЛИЯНИЯ"
  • Центр прав человека ZMINA
  • ОО "Институт мировой политики"
  • ОО "Центр гражданских свобод"
  • ОО "Украинский мир"
  • Одесская областная организация ВОО КИУ
  • ОО "Платформа прав человека"
  • Офис эффективного регулирования BRDO
  • Bihus.Infо
  • "Вокс Україна"
  • ОО "Сеть ответственных".
  • ОО "Центр демократии и верховенства права"
  • ОО "Харьковский антикоррупционный центр"
  • ОО "Институт развития общественных инноваций"
  • ГО Зеленый Ирпень
  • БО "Благотворительный фонд "Восток-СОС"
  • ВГО "КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ"
  • Общественная организация "Школа медиапатриотов"
  • ВОО "Институт "Республика"
  • ВИ "Активное общество"
  • ОО "Институт конструктивной журналистики и новых медиа"
  • ЧП "Демократична сокира"
  • ОО "Женское Антикоррупционное Движение"
  • ОО "Люстрационный Антикоррупционный совет Приднепровья"
  • ОО "Объединенное ветеранское движение "Взаимодействие"
  • ОО "Объединение вынужденных переселенцев Донбасса "ДОБРОТВОР"
  • Центр политико-правовых реформ

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная Радазаконодательствопартии
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