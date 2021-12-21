Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина ждет решения по своему будущему в НАТО на саммите в Мадриде

Вторник, 21 декабря 2021, 17:29
Украина ждет решения по своему будущему в НАТО на саммите в Мадриде
Фото: Getty Images

Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.

Об этом президент заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора", сообщает Европейская правда.

Президент заявил, что его заявление об ожидании решения НАТО уже в следующем году вполне серьезно.

"Речь идет о саммите в Мадриде, который состоится летом 2022 года", - пояснил он.

Президент также считает, что Альянс должен пригласить Украину на участие в этом саммите.

"Для нас важно, чтобы Украина там присутствовала в том или ином качестве, а также чтобы мы имели конкретную перспективу. Подчеркну, конкретную. С датами или временным промежутком, в течение которого нас хотят видеть в Альянсе", - подчеркнул он.

Как известно, ранее Зеленский заявил, что мы не будем ждать 30-50 лет для членства в НАТО и ЕС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОУкраинадипломатические отношенияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
НАТО
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Кулеба призвал Берлин отказаться от блокирования быстрого вступления Украины в НАТО
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: