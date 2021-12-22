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Переговоры США и России могут начаться в начале года – Блинкен

Среда, 22 декабря 2021, 09:01
ЭНТОНИ БЛИНКЕН, GETTY IMAGES

Соединенные Штаты считают, что двусторонние переговоры с Россией по массовому наращиванию войск вдоль украинской границы могут начаться в начале года.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы готовы сотрудничать дипломатически через несколько каналов", – сказал госсекретарь Блинкен во время пресс-конференции во вторник.

"Я думаю, что вы увидите относительно рано в новогоднем периоде взаимодействия во всех этих сферах, чтобы увидеть, сможем ли мы дипломатическим путем продвинуться по поводу разногласий", - добавил Блинкен, имея в виду существующий диалог стратегической стабильности между США и Россией, Совет Россия- НАТО и ОБСЕ.

Главный дипломат США также предупредил о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".

Тем временем Карен Донфрид, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии, сообщила журналистам, что США и Россия договорятся о конкретной дате начала переговоров относительно требований Москвы, которая хочет, чтобы НАТО отказалась от какой-либо военной деятельности в Восточной Европе и Украине.

Но она предупредила, что "мы четко дали понять, что любой диалог должен базироваться на взаимности, решать наши беспокойства по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами".

"Разрешите сказать, что без Европы не будет переговоров о европейской безопасности", - добавила Донфрид.

Президент США Джо Байден две недели назад во время виртуального саммита предупредил Путина, что США и их союзники введут сокрушительные экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Путин, выступая на встрече высших военных лидеров России, обвинил Запад в "нарастающей напряженности в Европе".

В рамках предстоящих двусторонних переговоров с США Путин требует, чтобы НАТО отказал Украине и другим бывшим советским странам в возможном членстве, одновременно ограничив свое военное размещение в Центральной и Восточной Европе.

Путин сказал, что Кремль хочет от Запада "долгосрочных, юридически обязательных гарантий" в отличие от "устных заверений, слов и обещаний", которым он говорит, нельзя доверять.

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Темы: СШАРосcияУкраинаПутинБайден
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