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В Польше более 770 умерших от коронавируса за сутки - один из наибольших максимумов

Среда, 22 декабря 2021, 12:30

В Польше за минувшие сутки умерли 775 больных коронавирусом, что является вторым самым высоким показателем страны за все время эпидемии и самым высоким показателем осенне-зимней волны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Самый высокий максимум умерших от эпидемии зарегистрировали в апреле 2021 года – 803 в сутки.

Из 775 умерших для 247 непосредственной причиной смерти считают коронавирус, для остальных – осложнение других болезней из-за коронавируса.

В Минздраве детализировали, что 73% умерших не были привиты от коронавируса. Среди умерших, которые были полностью вакцинированы, 70% страдали одновременно от нескольких других хронических болезней. Более 80% всех умерших – старше 65 лет.

Волна заболеваемости в стране после пика в начале декабря продолжает спадать. За последние сутки сообщили о 18 тысячах новых заражений. На пике волны это было 27-29 тысяч.

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Темы: Польшакоронавирус
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