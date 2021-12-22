Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия до конца года закроет половину своих АЭС

Среда, 22 декабря 2021, 12:50
Германия до конца года закроет половину своих АЭС
Фото pixabay.com

Германия до конца года собирается закрыть почти половину своих ядерных мощностей, создавая дополнительную нагрузку на европейские сети в разгар энергетического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Закрытие АЭС Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf – часть отказа от ядерной энергетики в стране – оставит действующими лишь три атомные электростанции, которые будут выведены из сети до конца 2022 года.

После аварии на Фукусиме в 2011 году правительство Ангелы Меркель пообещало отказаться от использования атомной энергии. Из-за отказа от атомной энергетики Германия теперь все больше зависит от угля.

По данным Федерального статистического управления (Destatis), в третьем квартале 2021 года 57% производимой в Германии электроэнергии было получено из традиционных источников, таких как каменный уголь, природный газ и атомная энергия.

Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA. "В первом квартале этого года было очень мало ветра, а солнце светило гораздо меньше, чем в прошлом году", – пояснило агентство.

Хотя об отключении АЭС было известно годами и это вряд ли приведет к резкому росту цен, удаление 4 гигаватт базовой нагрузки подчеркивает сокращение резерва буферной емкости в Германии. Это одна из причин, почему в следующем году цены будут выше: стоимость электроэнергии с поставкой в ​​2022 году в этом году подскочила более чем в пять раз.

Время закрытия АЭС вряд ли могло бы быть более неудачным, отмечает агентство. Цены на электроэнергию близки к рекордному уровню в Европе, и Германии придется полагаться на производство из дорогого газа и угля еще примерно 20 лет.

Темы: ГерманияАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Германия
Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1
Концерн Rheinmetall парировал России, что защитит свой завод в Украине
Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: