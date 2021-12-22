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Германия до конца года закроет половину своих АЭС

Среда, 22 декабря 2021, 13:50
Фото pixabay.com

Германия до конца года собирается закрыть почти половину своих ядерных мощностей, создавая дополнительную нагрузку на европейские сети в разгар энергетического кризиса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Закрытие АЭС Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf – часть отказа от ядерной энергетики в стране – оставит действующими лишь три атомные электростанции, которые будут выведены из сети до конца 2022 года.

После аварии на Фукусиме в 2011 году правительство Ангелы Меркель пообещало отказаться от использования атомной энергии. Из-за отказа от атомной энергетики Германия теперь все больше зависит от угля.

По данным Федерального статистического управления (Destatis), в третьем квартале 2021 года 57% производимой в Германии электроэнергии было получено из традиционных источников, таких как каменный уголь, природный газ и атомная энергия.

Доля возобновляемых источников энергии в потребляемой в Германии электроэнергии в этом году падает нынешними темпами впервые с 1997 года, объявило на прошлой неделе Федеральное агентство по охране окружающей среды UBA. "В первом квартале этого года было очень мало ветра, а солнце светило гораздо меньше, чем в прошлом году", – пояснило агентство.

Хотя об отключении АЭС было известно годами и это вряд ли приведет к резкому росту цен, удаление 4 гигаватт базовой нагрузки подчеркивает сокращение резерва буферной емкости в Германии. Это одна из причин, почему в следующем году цены будут выше: стоимость электроэнергии с поставкой в ​​2022 году в этом году подскочила более чем в пять раз.

Время закрытия АЭС вряд ли могло бы быть более неудачным, отмечает агентство. Цены на электроэнергию близки к рекордному уровню в Европе, и Германии придется полагаться на производство из дорогого газа и угля еще примерно 20 лет.

Темы: ГерманияАЭС
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