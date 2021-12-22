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В Британии впервые с начала пандемии более 100 тысяч суточных случаев коронавируса

Среда, 22 декабря 2021, 19:58
EMMANUEL CROSET/AFP VIA GETTY IMAGES

В Великобритании впервые с начала пандемии сообщили о более чем 100 000 новых случаях заражения коронавирусом в сутки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

За последние 24 часа было зафиксировано 106 122 случая – это примерно на 13 000 больше, чем предыдущий максимум в 93 045 17 декабря.

Также зафиксировано еще 140 смертей от коронавируса.

Накануне было зафиксировано 90 629 заражений и 172 смертельных случая.

В настоящее время в больницах находятся более 8 000 человек, из них 849 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких.

По данным СМИ, ученые, консультирующие правительство, готовят вывод, что для большинства людей штамм "Омикрон" мягче, чем "Дельта".

Однако Агентство здравоохранения Британии (UKHSA) еще не подтвердило это и намерено объявить свой последний анализ штамма коронавируса завтра.

Ученые до сих пор считают, что этот вариант вызывает "серьезную обеспокоенность" на фоне опасений, что его повышенная распространяемость может "потенциально перегрузить" систему здравоохранения.

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Темы: Британиякоронавирус
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