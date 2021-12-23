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ЕС настаивает на представлении своих интересов в переговорах с РФ по безопасности в Европе

Четверг, 23 декабря 2021, 11:53
Жозеп Боррель. Фото AFP via Getty Images

Европейский Союз настаивает, что его интересы должны быть представлены на возможных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии РФ Жозепа Борреля, обнародованном 22 декабря.

Боррель признал, что безопасность Европы находится под угрозой. Он упомянул об аннексии Крыма, роли России в разжигании конфликта на востоке Украины и российском военном наращивании на границах с Украиной.

Он отметил, что вместе с партнерами и союзниками ЕС четко указал, что будет решительно реагировать на дальнейшие нарушения суверенитета Украины.

В то же время ЕС считает, что диалог, переговоры и сотрудничество являются единственными средствами преодоления споров и установления мира, а любая подлинная дискуссия о безопасности в Европе должна опираться на обязательства в рамках ОБСЕ и ООН.

"Такое обсуждение должно быть всеобъемлющим и должно учитывать беспокойство и интересы всех заинтересованных сторон. ЕС будет сотрудничать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление его интересов в любых возможных дискуссиях с Россией по европейской безопасности", – заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС назвал важным шагом предложение НАТО провести Совет Россия-НАТО в ответ на "проекты договоров" о европейской безопасности, которые Россия обнародовала на прошлой неделе.

"НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе. ЕС стремится сотрудничать с союзниками, а также со своими партнерами по современной ситуации безопасности на нашем континенте", – говорится в заявлении верховного представителя ЕС.

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Темы: ЕСРосcия
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