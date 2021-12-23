Греция возвращает маски на улицах и отменяет массовые гуляния перед Новым годом

Правительство Греции в четверг объявило о новых мерах в преддверии Рождества и Нового года для предотвращения распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает "Европейская правда".

С утра пятницы маски будут обязательными как в помещениях, так и на открытом воздухе, в том числе в церквях, в то время как для поездок в общественном транспорте или посещения супермаркета потребуется респиратор KN95.

Все массовые гуляния, запланированные муниципалитетами на ближайшие дни, отменяются.

Глава Минздрава Танос Плеврис также дал "настоятельную рекомендацию" людям пройти тестирование перед любым собранием с друзьями и семьей.

Плеврис сказал, что этих мер, которые вступят в силу в 6 часов утра в пятницу и продолжатся до 2 января, "достаточно, чтобы безопасно отпраздновать Рождество и Новый год".

После 3 января правительство введет больше ограничений, которые коснутся развлечений, спортивных мероприятий и второстепенных мероприятий, сказал он, но пояснил, что они не включают локальные или общие карантины или возврат системы SMS для выхода из дома.