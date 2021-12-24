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Польша: 39,5 тысячи беженцев пытались пересечь границу из Беларуси за год

Пятница, 24 декабря 2021, 13:52

В течение 2021 года около 40 тысяч человек пытались незаконно проникнуть в Польшу из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", подобные данные опубликовала Пограничная служба Польши.

"Вчера, 23.12, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 26 человек. В этом месяце таких попыток было 1,5 тысячи, с начала года - 39,5 тысячи", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Польше допускают существенное обострение ситуации на границе с Беларусью в период праздников.

Напомним, после наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда у пункта пропуска Брузги-Кузьница собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация стала спокойнее, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, все же перешедшим границу незамеченными, продолжить путешествие в ЕС.

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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