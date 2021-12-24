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В Испании запретили курить на пляжах, штраф – 2000 евро

Пятница, 24 декабря 2021, 15:42

Испания приняла закон, который позволит местным властям запретить курение на пляжах и штрафовать нарушителей на 2000 евро.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Закон, одобренный в Сенате Испании, предоставит местным муниципалитетам полномочия запрещать курение на пляже, чтобы уменьшить загрязнение от окурков.

Эта мера, которая была внесена в качестве поправки партией "Зеленых", следует рекомендациям правительства, чтобы муниципалитеты пропагандировали пляжи, где нельзя курить.

Другие меры, предусмотренные законом, включают запрет на одноразовый пластик, удаление асбеста из построек и поощрение возврата такой тары, как бутылки, в магазины.

Премьер-министр Педро Санчес поставил перед Испанией цель стать нейтральной углеродной к 2050 году и сделал защиту окружающей среды ключевой частью политики своего правительства.

Темы: Испания
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